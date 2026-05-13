Российские выпускники сдали пробный ЕГЭ

Процедура пробного ЕГЭ прошла во всех регионах России, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Она была максимально приближена к реальным условиям.

«Во всех субъектах эта процедура была проведена. Если говорить о выпускниках 11 классов, в этой процедуре поучаствовали 600 тысяч школьников», — сказал Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Мишустин ранее поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, приближенных к экзаменационным.

По словам главы Рособрнадзора, досрочный этап ЕГЭ был проведен штатно и без серьезных сбоев, участники мероприятия дают хорошие отзывы. Он подчеркнул, что пробный экзамен помогает ученикам психологически подготовиться к выпускным испытаниям.