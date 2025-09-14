НАВЕРХ

Определились финалисты The International 2025

The International 2025
The International 2025
Фото: © кадр из прямой трансляции

Российская команда PARIVISION не смогла выйти в гранд-финал The International 2025 по Dota 2. В финале нижней сетки россияне уступили китайскому коллективу Xtreme Gaming со счетом 1:2.

На первой карте PARIVISION обыграли Xtreme Gaming, на второй китайцы оказались сильнее. На решающей карте команды играли очень осторожно — за 64 минуты было совершено всего 28 убийств. Однако в итоге «трон» упал у PARIVISION.

Коллектив из России финишировал на 3-м месте и заработал не менее 239 тысяч долларов. Бронза стала лучшим результатом в истории команды. Четвертое место заняла еще одна российская команда BetBoom Team.

В финале The International 2025 Xtreme Gaming сыграет с Team Falcons, за которую выступает 20-летний российский игрок Станислав «Malr1ne» Поторак. Победитель турнира заработает более 1,1 миллиона долларов.

Где смотреть финал The International 2025. Финал пройдет 14 сентября. Студийный эфир на русском доступен на Twitch или YouTube.

Спорт #Киберспорт #Онлайн-игры
