Герасимов рассказал о наступлении российских войск

Объединенная группировка войск Вооруженных сил РФ ведет наступления на всех направлениях специальной военной операции на Украине, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории», — сказал Герасимов в ходе проверки Южной группировки войск.

Он отметил, что «в настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях»



По словам Герасимова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в феврале и марте в ходе безуспешных атак потеряли более 3 тысяч боевиков и свыше 160 единиц техники.