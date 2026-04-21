Раскрыт размер нового налога для электроники

РБК
Продажа смартфонов
Минпромторг определил параметры нового технологического сбора для электроники, который введут с 1 сентября 2026 года.

За каждый проданный смартфон установлена ставка 250 рублей, за ноутбук — 500 рублей. При этом сумма фиксированная и не зависит от стоимости устройства, пишет РБК. Вносить сбор предлагают до момента допуска электроники к продаже.

Технологический сбор будут вносить импортеры и производители электроники и продукции с «электронной компонентной базой». Он является обязательным, хотя это не классический налог, а отдельный платеж, похожий на утилизационный сбор для автомобилей.

Планируется, что вырученные деньги пойдут на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности России. По расчетам Минфина, только за 2026–2028 годы новый сбор должен принести бюджету около 218 миллиардов рублей.

