ХК «Автомобилист» продлил контракт с главным тренером еще на год

ХК «Автомобилист» и главный тренер команды Николай Заварухин
достигли соглашения о дополнительном годе сотрудничества, сообщила пресс-служба
клуба.
Действующий контракт Заварухина, который изначально был
рассчитан до 30 апреля 2025 года, продлен еще на один сезон и новым сроком его
окончания стало 31 мая 2026 года.
«Николай Заварухин возглавляет тренерский штаб «Автомобилиста»
с ноября 2021 года и является самым успешным тренером в истории нашего клуба. В
минувшем сезоне под его руководством наша команда впервые завоевала бронзовые
медали чемпионата страны», — говорится в сообщении.
В сезоне 2023/24 «Автомобилист» под руководством Заворухина
показал лучшие результаты за всю историю Кубка Гагарина. Сначала команда из
Екатеринбурга выбила из плей-офф «Ак Барс», а затем СКА. Уступил «Авто» только «Металлургу»
в полуфинале плей-офф.