ХК «Автомобилист» продлил контракт с главным тренером еще на год

ХК «Автомобилист» и главный тренер команды Николай Заварухин достигли соглашения о дополнительном годе сотрудничества, сообщила пресс-служба клуба.

Действующий контракт Заварухина, который изначально был рассчитан до 30 апреля 2025 года, продлен еще на один сезон и новым сроком его окончания стало 31 мая 2026 года.

«Николай Заварухин возглавляет тренерский штаб «Автомобилиста» с ноября 2021 года и является самым успешным тренером в истории нашего клуба. В минувшем сезоне под его руководством наша команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата страны», — говорится в сообщении.

В сезоне 2023/24 «Автомобилист» под руководством Заворухина показал лучшие результаты за всю историю Кубка Гагарина. Сначала команда из Екатеринбурга выбила из плей-офф «Ак Барс», а затем СКА. Уступил «Авто» только «Металлургу» в полуфинале плей-офф.