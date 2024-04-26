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ХК «Автомобилист» продлил контракт с главным тренером еще на год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» и главный тренер команды Николай Заварухин достигли соглашения о дополнительном годе сотрудничества, сообщила пресс-служба клуба.

Действующий контракт Заварухина, который изначально был рассчитан до 30 апреля 2025 года, продлен еще на один сезон и новым сроком его окончания стало 31 мая 2026 года.

«Николай Заварухин возглавляет тренерский штаб «Автомобилиста» с ноября 2021 года и является самым успешным тренером в истории нашего клуба. В минувшем сезоне под его руководством наша команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата страны», — говорится в сообщении.

В сезоне 2023/24 «Автомобилист» под руководством Заворухина показал лучшие результаты за всю историю Кубка Гагарина. Сначала команда из Екатеринбурга выбила из плей-офф «Ак Барс», а затем СКА. Уступил «Авто» только «Металлургу» в полуфинале плей-офф.

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Спорт #Хоккей
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ld_andrey

РФ и Китай предложили внести правки в эту резолюцию, чтобы запретить выводить на орбиту любое оружие...

nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?

mosquito__2010

США с Британией ещё по инерции на вроде титаника весь мир за баранов держать пытаются.

ager

90-е годы демографическая яма была, как раз эти года сейчас в возрасте 30-35 лет, еще и война помогает