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Финалист Кубка Стэнли покинул хоккейную «Сибирь»

Источник:
Sibnet.ru
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Руководство новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» отказалось подписывать новый контракт с голкипером Антоном Худобиным, сообщает пресс-служба команды.

Худобину 37 лет, он перешел в «Сибирь» в ноябре 2023 года и провел за клуб пять матчей, в которых пропустил 11 шайб. Его коэффициент надежности составил 90%. В минувшем сезоне он также сыграл 11 матчей в составе красноярского «Сокола», выступающего в ВХЛ.

Ранее Худобин играл в НХЛ за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго». В составе «Далласа» голкипер вышел в финал Кубка Стэнли 2020 года. Вместе со сборной России Худобин стал чемпионом мира в 2014 году.

«Сибирь» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не смогла пробиться в плей-офф. Кроме Худобина, команду покидают защитник Зият Пайгин, нападающие Артем Михеев и Максим Марушев.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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