ООН продолжит считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины несмотря на то, что формально его полномочия на этом посту истекли 20 мая, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но голосование отменили, сославшись на военное положение. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

Президент России Владимир Путин, на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.