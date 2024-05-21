Зеленский раскричался на генералов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский кричит на своих генералов, считая, что те скрывают от него правду о положении дел на фронте. Об истериках украинского лидера пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Отмечается, что многие украинские солдаты разгневаны тем, что российским войскам удалось продвинуться так далеко и так быстро. Одни связывают это с задержкой в помощи со стороны Запада. Многие также обвиняют Киев в некомпетентности или даже предательстве.

Зеленский 10 мая заявил, что Россия начала наступление на харьковском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский позднее сообщил, что линия обороны не прорвана, но предупредил, что «будут тяжелые бои».

Минобороны России отчиталось о взятии более десятка населенных пунктов в Харьковской области. Президент Владимир Путин объяснил наступление созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории.