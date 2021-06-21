Зеленое и полосатое: как устроено футбольное поле

Первые требования к футбольному полю сформировались еще в XIX веке. С тех пор основные параметры не изменились, но поле стало гораздо красивее и технологичнее. Какие размеры у современного футбольного поля, зачем нужен полосатый газон и что означает разметка?

Размер футбольного поля впервые установили в 1863 году сводом правил Футбольной Ассоциации Англии. В правилах было прописано, что максимальная длина поля должна составлять 200 ярдов (182,88 метра), максимальная ширина — 100 ярдов (91,44 метра).

При этом границы поля должны быть обозначены флажками, а ворота представляли собой две вертикальные стойки, расположенные на расстоянии 8 ярдов (7,3 метра) друг от друга, без ленты или перекладины на них. Затем размеры поля менялись, но соотношение сторон остается неизменным по сей день.

В 1891 году появилась сетка на воротах, а еще через десять лет — штрафная площадь. В 1937 году произошло последнее изменение в разметке — появилась дуга штрафной площади, с радиусом в 10 ярдов (9,1 метра) от точки пенальти.

Размер и разметка

Футбольное поле — это прямоугольник длиной 105 метров и шириной 68 метров. Эти размеры закреплены в стандартах FIFA.

Согласно требованиям УЕФА, поле продольной осью должно быть ориентировано на север. При соблюдении этого условия влияние солнца на игру минимально.

На футбольном поле обязательно должна быть размета, так как она учтена в правилах игры.

Современная футбольная разметка:

Центральная или среднюю линия, которая делит поле на две равные половины.

Окружность в центре поля радиусом 9,15 м.

Линии штрафной и вратарской площади (площадь ворот) на каждой половине поля.

Углы, которые очерчены четвертью окружности и обозначены флагштоками.

Даже мальчишкам во дворе нужно как-то имитировать разметку. Иначе игра просто невозможна. Так, с центра поля, расположенного в центральном круге, начинается розыгрыш мяча при начале матча и после каждого забитого гола.

В штрафной площади допускается игра руками для вратарей. Все нарушения, допущенные игроками защищающейся команды в пределах штрафной, наказываются штрафным ударом с 11-ти метровой отметки (пенальти).

Эта отметка расположена непосредственно на центральной оси ворот, строго по центру, на расстоянии 11 метров от линии ворот.

Вратарская площадь или площадь ворот — зона с приоритетным отношением к действиям вратаря. Любое силовое давление на голкипера во время игры в пределах вратарской площади не допускается.

Какая трава подходит для футбола

Футбольные поля могут быть натуральными и искусственными. Но главное требование — поверхность должна быть зеленой и ровной.

Изначально все поля были засеяны натуральной травой. С годами требования к качеству покрытия росли, стали появляться новые виды газона, агрономы совершенствовали навыки ухода, чтобы поддерживать травяное покрытие в идеальном состоянии.

FIFA рекомендует высоту травы на поле — три сантиметра.

Полосатость футбольного поля, когда трава более темных оттенков чередуется с более светлыми, достигается методом стрижки газона. Когда поле стригут специальной машиной, каток проходится по срезанной полосе, приминая траву в направлении движения машины. А поскольку после каждой полосы машина меняет направление, создается полосатый визуальный эффект из-за разного отражения света от поверхности травинок.

Этот эффект помогает арбитрам и зрителям лучше ориентироваться в происходящем на поле. К примеру, гораздо легче определять положение «вне игры» с любого угла зрения.

Но футбольное поле — это не просто ухоженный газон с нанесенной краской, это сложное многослойное сооружение. Под травой прячутся подложка из песка и щебня, трубы обогрева, трубы дренажа и трубы аэрации.

Натуральное поле начинает изнашиваться после 600-800 часов игры и требует времени для восстановления. Искусственный газон в среднем может выдержать до 2 тысяч часов игры в год.

Искусственный газон впервые использовали в 2003 году на чемпионате мира по футболу среди юношеских команд в Финляндии. На синтетическом покрытии, одобренном FIFA, сыграли десять матчей, включая финал между Бразилией и Испанией (1:0).

В заключении FIFA говорилось, что искусственные газоны, созданные специально для футбольных полей, полностью повторяют свойства натуральной травы и могут быть использованы для матчей всех уровней.

В 2001 году FIFA разработала стандарты качества для искусственных газонов, чтобы обеспечить безопасность игроков. Quality Concept подразумевает жесткое тестирование и в лабораториях, и в реальных условиях. Производители искусственных газонов могут подать заявку на лицензию, чтобы получить знак «Одобрено FIFA».