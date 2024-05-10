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Стартует Чемпионат мира по хоккею — 2024

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © USA Hockey

Чемпионат мира по хоккею — 2024 стартует 10 мая в Чехии, в турнире примут участие сборные 16 стран.

В группе А играют: Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.

В группе В играют: США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша.

В плей-офф выйдут по четыре страны, занявшие первые четыре места в групповых этапах.

В России матчи ЧМ-2024 по хоккею покажут на каналах «Матч». В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр можно будет на «Матч ТВ», а также на каналах «Матч Игра» и «Матч Страна».

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Топ комментариев

corrector

А мы едим всё, что вкусно, как бы оно не называлось, мы Русские, можем себе позволить !

Asd10

Тут я на все сто с тобой согласен, Максимка. Окастрюленым Мыколам, родства не помнящим и за кружевные...

pepelmetal

Наверно и Берлин бомбить не нужно было ?

Asd10

Я бы с тобой поспорил, но какой смысл дискутировать со слепоглухонемым кротом роющим исключительно вертикально...