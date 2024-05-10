Чемпионат мира по хоккею — 2024 стартует 10 мая в Чехии, в турнире примут участие сборные 16 стран.

В группе А играют: Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.

В группе В играют: США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша.

В плей-офф выйдут по четыре страны, занявшие первые четыре места в групповых этапах.

В России матчи ЧМ-2024 по хоккею покажут на каналах «Матч». В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр можно будет на «Матч ТВ», а также на каналах «Матч Игра» и «Матч Страна».