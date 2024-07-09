Ничушкин открестился от ситуации с пьяной девушкой в номере

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин заявил, что скандал с обнаруженной в его гостиничном номере пьяной девушкой в 2023 году не имеет к нему никакого отношения и вообще был раздут.

Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант» рассказал, что тот сезон был «максимально тяжелым» из-за травм, а к плей-офф у него обострились травма плеча и проблемы со сном. Он играл на уколах и после одного из них пропускал раунд, в это время к нему приехали друзья.

«В итоге принял не самое хорошее решение, с друзьями посидели. Утром у меня был самолет, я уже улетел из города. И та ситуация с девушкой, на самом деле, никакого отношения ко мне не имеет», — отметил хоккеист.

Он добавил, что «в итоге все раздули», а клуб тоже советовал ему никак не комментировать ситуацию

В гостиничном номере Ничушкина в Сиэтле нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция Сиэтла публиковала видео с ней. Хоккеиста нет на кадрах, и его не было в здании.

Ничушкин — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли 2022 года с «Колорадо».