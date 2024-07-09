НАВЕРХ

Ничушкин открестился от ситуации с пьяной девушкой в номере

Источник:
Sibnet.ru
263 0
Валерий Ничушкин
Фото: © кадр из видео YouTube-канала «Черкас Атлант»

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин заявил, что скандал с обнаруженной в его гостиничном номере пьяной девушкой в 2023 году не имеет к нему никакого отношения и вообще был раздут.

Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант» рассказал, что тот сезон был «максимально тяжелым» из-за травм, а к плей-офф у него обострились травма плеча и проблемы со сном. Он играл на уколах и после одного из них пропускал раунд, в это время к нему приехали друзья.

«В итоге принял не самое хорошее решение, с друзьями посидели. Утром у меня был самолет, я уже улетел из города. И та ситуация с девушкой, на самом деле, никакого отношения ко мне не имеет», — отметил хоккеист.

Он добавил, что «в итоге все раздули», а клуб тоже советовал ему никак не комментировать ситуацию

В гостиничном номере Ничушкина в Сиэтле нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция Сиэтла публиковала видео с ней. Хоккеиста нет на кадрах, и его не было в здании.

Ничушкин — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли 2022 года с «Колорадо».

Еще по теме
«Флорида» с Тарасенко и Бобровским впервые выиграла Кубок Стэнли
Матч звезд новосибирского хоккея пройдет в ЛДС «Сибирь»
Хоккеист новосибирской команды умер в 12 лет
Раскрыты планы по созданию команды ВХЛ в Новосибирске
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Камила Валиева в рекламе шашлыка
Валиеву раскритиковали за рекламу шашлыка
23.06.2024 12:45
Девушки
Комментатор Игр БРИКС запретил «шмарам» приближаться к спортсмену
20.06.2024 12:23
Летние олимпийские игры 2024
МОК по требованию Киева не допустил к играм семь российских борцов
16.06.2024 15:08
Биатлонистка Екатерина Мошкова
Российские спортсменки запустили «попа-челлендж». ФОТО
14.06.2024 20:57
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин прокатил Моди на электрокаре. ВИДЕО
Байден пообещал укрепить ПВО Украины
Десятки украинских дронов сбиты над Ростовской областью
Бюджет России получит 173 млрд рублей неучтенных доходов
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
74
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
57
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
43
Российский военный в одиночку уничтожил здание миной
43
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
32
Украинские военные испортили репутацию танка Abrams