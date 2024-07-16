Нападающий Евгений Кузнецов вернется в КХЛ

Хоккеист Евгений Кузнецов, игравший в предыдущем сезоне за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз», будет играть за СКА.

Кузнецов вернется в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Евгений Кузнецов воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор».

На драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона 2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», но последний сезон хоккеист провел в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка.

У Кузнецова действующий контракт с «Каролиной», который рассчитан до конца сезона-2024/2025. Официально о сделке будет объявлено после того, как спортсмен решит контрактные вопросы с клубом НХЛ.