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Бывший хоккеист и отец Владимира Тарасенко скоропостижно скончался

Источник:
Sibnet.ru
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Андрей Тарасенко
Андрей Тарасенко
Фото: © телеграм-канал ХК «Сибирь»

Хоккеист и специалист тренерского штата ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко скончался в возрасте 55 лет, сообщила пресс-служба хоккейного клуба в четверг вечером, 11 июля.

Андрей Тарасенко — отец хоккеиста Владимира Тарасенко. Он родился в Новосибирске, стал одним из лучших воспитанников хоккейной школы «Сибирь», в юности выступал за местную команду СКА. Также играл за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу».

В начале 2000-х вернулся в Новосибирск, где с 2008 по 2024 годы работал в тренерском штабе ХК «Сибирь».

«Очень хорошо знал Андрея Владимировича, мы вместе долго играли в одной команде, в одном звене. Он был надежным другом, товарищем и партнёром по команде, первоклассным специалистом и тренером. Это невосполнимая утрата для всего нашего хоккея. Андрей Владимирович навсегда вписал себя в историю хоккейного клуба «Сибирь». Приносим соболезнования родным и близким», — сказал о смерти Тарасенко гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов.

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