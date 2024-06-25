«Флорида» с Тарасенко и Бобровским впервые выиграла Кубок Стэнли

Клуб «Флорида Пантерз», за который выступают голкипер Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов, впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

В седьмом матче финала «Флорида» победила «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1 и выиграла серию (4–3).

«Флорида» выиграла три первых матча, а потом допустила три поражения. Это первый подобный случай в финале Кубка Стэнли за 79 лет.

В составе победителей выступают воспитанник новосибирского хоккея Тарасенко, игравший за «Сибирь», и уроженец Новокузнецка Бобровский, начинавший карьеру в местном «Металлурге».

Для Тарасенко это второй Кубок Стэнли. Первый он выиграл в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.