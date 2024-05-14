Ничушкин попал в новый скандал с запрещенными веществами

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин второй год подряд досрочно покидает плей-офф НХЛ из-за отстранения, по данным инсайдеров, хоккеист провалил тест на запрещенные вещества.

Ничушчкин переведен на третий этап Программы помощи игрокам, сообщили НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ. Хоккеист отстранен без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе.

Инсайдер Фрэнк Серавелли в соцсети X написал, что Ничушкин провалил тест на наркотики. В посте используется слово «drugs», поэтому это могут быть и какие-то запрещенные лекарственные препараты.

Хоккеист очень хорошо проводил этот сезон в НХЛ. В восьми матчах плей-офф он забил девять голов и делил первое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне нападающий также был отстранен из-за инцидента в отеле с пьяной девушкой. В январе этого года он проходил программу помощи игрокам.