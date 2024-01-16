Попавший в скандал с пьяной девушкой Ничушкин принял помощь НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» стал участником программы помощи НХЛ, работающей с алкогольной и наркотической зависимостями и психологическими проблемами.

«Ничушкин будет недоступен для своего клуба на неопределенный период. Он вернется в команду после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду», — говорится в заявлении Национальной хоккейной лиги.

«Моя задача — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Хочу поблагодарить свою жену, семью, друзей, организацию и всех фанатов за понимание и поддержку», — отметил Ничушкин в обращении, размещенном в аккаунте команды в соцсети X.

В апреле прошлого года в гостиничном номере Ничушкина нашли девушку в сильном алкогольном опьянении. Российского хоккеиста не было в здании, когда прибыли сотрудники полиции.