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Опубликовано видео с пьяной девушкой из номера хоккеиста Ничушкина

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция Сиэтла опубликовала видео с найденной в номере российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина пьяной девушкой.

Лица девушки, которая в этот момент находится в машине скорой помощи, не видно. Она кричит: «Этот человек забрал мое удостоверение личности. Я не плохая».

Девушка рассказала, что она из России, но родилась на Украине. Она не назвала имени человека, лишившего ее паспорта, но попросила полицейских «не верить этому человеку» и назвала его сумасшедшим.

Врач «Колорадо» сообщил полицейскому, что эта девушка была обнаружена в номере Ничушкина. Российского хоккеиста нет на видео, и его не было в гостинице, когда прибыли сотрудники полиции.

Кадры были сняты в конце апреля во время выездного матча серии с «Сиэтл Кракен» в Кубке Стэнли. В тот вечер Ничушкин не вышел на лед. С тех пор он не появлялся в команде.

Ничушкин женат с 2018 года.
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