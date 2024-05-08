Кабаева сравнила спортсменов с воинами

Спортсмены при выборе: ехать или не ехать на Олимпиаду без флага и гимна — должны ориентироваться на позицию Минспорта, потому что они — воины, заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

«Спортсмен — тот же воин. Если руководство скажет ехать, нужно ехать, если руководство скажет не ехать, конечно, нужно не ехать», — сказала Кабаева телеграм-каналу SHOT после инаугурации президента России Владимира Путина.

Экс-спортсменка добавила, что если бы перед ней стоял такой выбор, она бы ориентировалась на мнение тренера. «Если бы мне тренер сказал, что нужно ехать, я бы поехала, если бы тренер сказал, что нельзя, хотела бы я или не хотела бы — значит, нельзя», — решила Кабаева.

По ее словам, спорт в России продолжает развиваться, несмотря на санкции. На вопрос, сможет ли страна в ближайшие 10 лет выступить с флагом и гимном, Кабаева ответила, что гимн уже звучит на международных соревнованиях. В пример она привела турнир по художественной гимнастике в Китае.