Международные санкции наложили на хоккейный ЦСКА

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея наложил на московский ЦСКА двухгодичный запрет на проведение международных трансферов, сообщает пресс-служба организации.

Запрет продлится с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026 года. Также федерация отстранила российского вратаря Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях под эгидой организации, включая Олимпийские игры, на три года.

Ранее Федерацию хоккея России оштрафовали на 1 миллион швейцарских франков за выступление Федотова в Континентальной хоккейной лиге в минувшем сезоне. ФХР заявила, что оспорит вынесенное решение в установленном порядке.

В июле 2022 года голкипер, имея подписанный контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», был мобилизован на срочную службу. После демобилизации Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Летом 2023 года Международная федерация хоккея встала на сторону «Филадельфии» в споре с ЦСКА относительно прав на голкипера.