Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не рады в городе

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев заявила, что спортсменам из России и Белоруссии не будут рады на Олимпийских играх, которые этим летом пройдут в столице Франции.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже. А украинским спортсменам и всему украинскому народу хочу сказать, что мы их очень сильно поддерживаем», — цитирует РБК мэра Парижа.

В Киеве Идальго посетила центр, где тренируются украинские спортсмены, и пообщалась с ними. «Париж встретит вас как героев, в Париже вы будете как дома», — сказала она на встрече президентом Национального олимпийского комитета Украины с Вадимом Гутцаитом.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, позднее на тех же площадках состоится Паралимпиада (с 28 августа по 8 сентября).

Международный олимпийский комитет сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом им запретили принимать участие в параде атлетов на церемонии открытия.