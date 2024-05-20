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Россиян призвали сдавать монеты в банки

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России 20 мая запустил акцию «Монетная неделя», сообщается на сайте регулятора. В рамках этого мероприятия россиян призывают приносить в банки монеты, чтобы обменять их на бумажные деньги.

«До 2 июня можно будет принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет», — говорится в сообщении.

«Монетная неделя» пройдет по всей стране, в ней примут участие около 4 тысяч подразделений 146 банков. Некоторые банки предложат клиентам, которые принесут мелочь, различные сувениры.

Впервые акция «Монетная неделя» прошла в 2023 году. Тогда было собрано более 20 миллионов монет почти на 83 миллиона рублей, а вес собранной мелочи составил 87 тонн.

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nicollaich

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scorpion2777

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