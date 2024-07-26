Центробанк резко поднял ключевую ставку

Центробанк на заседании 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 18% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Это первое с начала 2024 года ужесточение денежно-кредитной политики после того, как в декабре ставка была установлена на уровне 16%. Решение регулятор объяснил ускорением инфляции в России.

По оценке Центробанк, темпы роста цен превысили апрельский прогноз и составили 8,6% в годовом выражении по итогам апреля-июня 2024 года. В январе-марте годовая инфляция была на уровне 5,8%.

«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также дал умеренно-жесткий сигнал финансовому рынку на ближайшие заседания. Речь идет о прогнозе по среднему уровню ставки в этом году, который вырос до 16,9%—17,4%. Таким образом, Центробанк готов при необходимости поднять ставку до 20%.

Вернуться к нормальному уровню ставок планируется не ранее 2027 года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка останется высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к целевым показателям.