НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк резко поднял ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
445 2

Центробанк на заседании 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 18% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Это первое с начала 2024 года ужесточение денежно-кредитной политики после того, как в декабре ставка была установлена на уровне 16%. Решение регулятор объяснил ускорением инфляции в России.

По оценке Центробанк, темпы роста цен превысили апрельский прогноз и составили 8,6% в годовом выражении по итогам апреля-июня 2024 года. В январе-марте годовая инфляция была на уровне 5,8%.

«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также дал умеренно-жесткий сигнал финансовому рынку на ближайшие заседания. Речь идет о прогнозе по среднему уровню ставки в этом году, который вырос до 16,9%—17,4%. Таким образом, Центробанк готов при необходимости поднять ставку до 20%.

Вернуться к нормальному уровню ставок планируется не ранее 2027 года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка останется высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к целевым показателям.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Зафиксирован рекордный перегрев российской экономики
Россияне получили право обжаловать включение в базу мошенников
Илон Маск предрек США банкротство
Украина оказалась на пороге дефолта
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Япония возмутилась введенными против нее Россией санкциями
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
Названа самая красивая актриса всех времен
Обсуждение (2)
Картина дня
Центробанк резко поднял ключевую ставку
Зафиксирован рекордный перегрев российской экономики
Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России
Офис Зеленского выступил против мирного соглашения с Россией
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
«Искандеры» уничтожили цеха танкового завода в Харькове. ВИДЕО
30
Welt сообщил об ежедневном наступлении россиян на фронте
28
Переживший клиническую смерть рассказал о «загробном мире»
26
Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России
25
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников