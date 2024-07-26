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Илон Маск предрек США банкротство

Источник:
Sibnet.ru
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Предприниматель Илон Маск предрек США банкротство узнав, что выплаты процентов по госдолгу страны в 2024 году составят 1,14 триллиона долларов.

«Америка обанкротится, между прочим», — написал Маск в соцсети Х к посту пользователя Shibetoshi Nakamoto.

Аккаунт Shibetoshi Nakamoto ведет сооснователь криптовалюты Dogecoin Билли Маркус. Он опубликовал скриншот, на котором написано, что выплаты процентов по госдолгу США достигнут в текущем году 1,14 триллиона долларов, на что уйдет 76% всего объема подоходных налогов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) назвал рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП.

МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

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Экономика #Деньги
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