Предприниматель Илон Маск предрек США банкротство узнав, что выплаты процентов по госдолгу страны в 2024 году составят 1,14 триллиона долларов.

«Америка обанкротится, между прочим», — написал Маск в соцсети Х к посту пользователя Shibetoshi Nakamoto.

Аккаунт Shibetoshi Nakamoto ведет сооснователь криптовалюты Dogecoin Билли Маркус. Он опубликовал скриншот, на котором написано, что выплаты процентов по госдолгу США достигнут в текущем году 1,14 триллиона долларов, на что уйдет 76% всего объема подоходных налогов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) назвал рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП.

МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.