Россияне получили право обжаловать включение в базу мошенников

Закон, по которому граждане и компании могут обжаловать ошибочное включение своих реквизитов в базу данных Банка России о мошеннических операциях, вступил в силу.

Регулятор ведет базу данных о подозрительных операциях, в которую все банки обязаны передавать идентификаторы мошеннических операций, включая информацию о получателе денег. Новый закон позволяет обжаловать ошибочное включение в базу.

Для того, чтобы физическому или юридическому лицу обжаловать включение реквизитов в базу данных, необходимо обратиться с заявлением в любой из банков, клиентом которого они являются.

При отсутствии основания для отказа в передаче заявления в ЦБ, банк обязан перенаправить обращение клиента в Банк России не позднее следующего рабочего дня.

Можно также обжаловать ошибочное включение в базу, подав заявления в Банк России через интернет-приемную.