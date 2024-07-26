Зафиксирован рекордный перегрев российской экономики

Впервые за последние десять лет в России наблюдается циклический перегрев экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Трансляция выступления велась на сайте ЦБ.

По словам Набиуллиной, за десять лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса.

Масштаб перегрева стал максимальным за 16 лет, что сопоставимо с ситуацией перед кризисом 2008 года. Рекордные значения были зафиксированы в первой половине текущего года, что усугубило последствия экономического спада, во многом обусловленного внешними факторами.

«Это подчеркивает риски, связанные с возможным дальнейшим усилением перегрева, поэтому наша денежно-кредитная политика нацелена на сокращение разрыва в производстве и переход экономики к более сбалансированным темпам роста», — добавила Набиуллина.

На заседании 26 июля Совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Ключевой причиной такого решения регулятор назвал ускорение инфляции и значительный рост внутреннего спроса.