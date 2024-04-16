Волейбольное «Динамо» обвинило «Локомотив» в пропаганде ЛГБТ

Представитель московского волейбольного «Динамо» обвинил соперниц из калининградского «Локомотива» в «пропаганде ЛГБТ» из-за их непристойных действий на площадке.

«К нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского "Локомотива", направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости», — говорится в тексте «Хватит это терпеть!», размещенном в разделе «Открытая площадка» на сайте клуба.

Скорее всего, автор — бывшая волейболистка, чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2000, советник гендиректор «Динамо» Елена Година. Именно она ведет колонку на сайте.

Автор напоминает, что ЛГБТ-сообщество в Российской Федерации на законодательном уровне признано экстремистской организацией и «запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодежи».

Текст иллюстрируют скриншоты из телетрансляции, на которых лидер «Локомотива» турчанка Эбрар Каракурт целует партнершу по команде и держит ее на руках, а также фотографии волейболисток с костюмированной хэллоуинской вечеринки.

«Хуже, все это встречает одобрение со стороны партнерш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков "Локомотива" воспитывают собственных детей!» — отмечается в статье.

«Динамо» проиграло «Локомотиву» в решающем матче полуфинала, калининградские спортсменки в шестой раз подряд вышли в финал, где встретятся с казанским «Динамо — Ак Барс».

Верховный суд в ноябре 2023 года признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.