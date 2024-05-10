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Российский хоккеист повторил рекорд НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Российский хоккеист Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо», забросил шайбу в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги по этому показателю.

Ничушкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Далласа». Встреча завершилась со счетом 3:5. В серии до четырех побед счет стал 1:1.

28-летний нападающий в январе заморозил выступления за свой клуб из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ и возобновил карьеру.

Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу»

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