Олимпийская чемпионка призвала спортсменок чаще раздеваться на камеру

Олимпийская чемпионка 2022 года, лыжница Вероника Степанова призвала других спортсменок чаще выкладывать фотографии в купальнике.

«Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь — чаще раздеваться на камеру! Исключительно для того, чтобы нынешнее поколение тинейджеров не решило, что ожирение — это нормально и даже красиво», — написала Степанова в телеграм-канале.

Так лыжница отреагировала на обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit, для которой позировала плюс-сайз модель Хантер Макгрэди.

Фото: © Sports Illustrated

Степанова публиковала фото топлес в январе, тогда она пропустила спринт на этапе Кубка России в Казани.