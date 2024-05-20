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Олимпийская чемпионка призвала спортсменок чаще раздеваться на камеру

Источник:
Sibnet.ru
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Вероника Степанова
Фото: © телеграм-канал Вероники Степановой

Олимпийская чемпионка 2022 года, лыжница Вероника Степанова призвала других спортсменок чаще выкладывать фотографии в купальнике.

«Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь — чаще раздеваться на камеру! Исключительно для того, чтобы нынешнее поколение тинейджеров не решило, что ожирение — это нормально и даже красиво», — написала Степанова в телеграм-канале.

Так лыжница отреагировала на обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit, для которой позировала плюс-сайз модель Хантер Макгрэди.

Хантер Макгрэди на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit
Фото: © Sports Illustrated

Степанова публиковала фото топлес в январе, тогда она пропустила спринт на этапе Кубка России в Казани.

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