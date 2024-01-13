Российская лыжница обнажилась и пропустила спринт

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила в своем телеграм-канале, что не выступит в спринте на этапе Кубка России в Казани, добавив при этом к публикации свои обнаженные фото.

«Если берусь за дело, то хочу выполнить его на все 100%. Всегда и во всем... Сегодня я выиграть не смогу — и потому смотрю на лес из окна моего гостиничного номера», — написала спортсменка.

Лыжница Вероника Степанова Фото : © t.me/NikaStepp01/1700

Спринтерская гонка классическим стилем пройдет 13 января в Казани. 11 января Степанова выиграла индивидуальную гонку на 10 километров в рамках этапа Кубка России.

Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок, на момент старта Степановой был 21 год.