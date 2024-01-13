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Российская лыжница обнажилась и пропустила спринт

Источник:
Sibnet.ru
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Российская лыжница Вероника Степанова сообщила в своем телеграм-канале, что не выступит в спринте на этапе Кубка России в Казани, добавив при этом к публикации свои обнаженные фото.

«Если берусь за дело, то хочу выполнить его на все 100%. Всегда и во всем... Сегодня я выиграть не смогу — и потому смотрю на лес из окна моего гостиничного номера», — написала спортсменка.

Лыжница Вероника Степанова
Лыжница Вероника Степанова
Фото: © t.me/NikaStepp01/1700

Спринтерская гонка классическим стилем пройдет 13 января в Казани. 11 января Степанова выиграла индивидуальную гонку на 10 километров в рамках этапа Кубка России.

Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок, на момент старта Степановой был 21 год.

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shlidt

При зарплате 120/140₽ мне пенсионный фонд н"х не нужен! Коплю по 1 лям в год, через 10 лет покупаю 2...

mosquito__2010

Что же ты молчал раньше, это же совсем другое дело.

Danilon

Вон не надо. Димону 58. Он среди нашей элиты почти малолетка.

cre

ЦитатаЧтобы пенсия была 50 тысяч, зарплата должна быть не менее 120-140 тысяч рублейЧерез пару лет эти...