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Определился обладатель Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина.

Железнодорожники открыли счет на девятой минуте встречи. Отличился Ярослав Лихачев. На последней минуте второго периода хоккеисты «Металлурга» восстановили равновесие, отличился Денис Зернов. За девять минут до конца Даниил Вовченко забросил победную шайбу.

«Металлург» выиграл финальную серию всухую со счетом 4-0. Второй раз в истории КХЛ финал завершился всухую, первый раз это случилось в 2019 году, когда ЦСКА победил омский «Авангард».

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В финальной серии 21-летний Набоков пропустил лишь три шайбы в четырех матчах, один раз сыграв на ноль.

«Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. На пути к финалу команда обыграла хабаровский «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». Магнитогорцы также завоевывали трофей в 2014 и 2016 годах.

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