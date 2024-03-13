Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений за слова о таблетке

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе потребовала официальных извинений от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, заявившей, что допинг дисквалифицированной фигуристке Камиле Валиевой мог дать только тренер.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1», комментируя допинг-дело Валиевой.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — отреагировала Тутберидзе в соцсетях.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал на четыре года. Спортсменка не смогла доказать, что запрещенный триметазидин попал в ее организм через бытовое загрязнение — десерт, приготовленный дедушкой (отцом бывшего отчима).