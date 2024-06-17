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Фигуристы Трусова и Игнатов обручились

Источник:
Sibnet.ru
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Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова согласилась выйти замуж за фигуриста Макара Игнатова.

«Она сказала «ДА!» — написал Игнатов в телеграм-канале, прикрепив фото с Трусовой и кольцом. Фигуристка сделала репост этого сообщения в своих соцсетях.

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов
Фото: © телеграм-канал Макара Игнатова

Трусовой 19 лет, она призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка России. Она впервые в истории женского фигурного катания приземлила пять четверных прыжков. Игнатову 23 года, он серебряный призер чемпионата России, двукратный победитель Финала Кубка России.

О романе фигуристов стало известно в январе. До этого Трусова встречалась тоже с одиночником — Марком Кондратюком, бронзовым призером Олимпиады в Пекине в команде, чемпионом Европы и России.

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