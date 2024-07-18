Обнародован рейтинг лучших спортсменов XXI века

Американский пловец Майкл Фелпс занял первое место в списке лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.

Фелпс — обладатель рекордных 23 золотых олимпийских медалей, 28-кратный олимпийский призер. На Играх в Пекине в 2008 году американский пловец выиграл рекордные восемь золотых наград.

Согласно опубликованному телеканалу рейтингу, на втором месте в рейтинге американская теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», обладательница 73 титулов в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Третью строчку занял аргентинский футболист Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года, обладатель рекордных 45 трофеев за карьеру.

В топ-10 также вошли четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, семикратный победитель Супербоула Том Брэди, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт и четырехкратный чемпион НБА Коби Брайант.