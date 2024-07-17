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США пригрозили лишением Олимпиад

Источник:
Sibnet.ru
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Принятый в 2020 году в США «Акт Родченкова» не соответствует антидопинговому кодексу и грозит Вашингтону лишением права проводить у себя Олимпийские игры, заявил экс-член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд.

«Это законодательство не соответствует антидопинговому кодексу. Я предполагаю, что одним из шагов, которые WADA собирается предпринять на данном этапе, будет передача этого конкретного вопроса в комитет по проверке соответствия», — сказал Паунд агентству Reuters.

С учетом уже подписанных контрактов и наличия предварительных планов лишение Лос-Анджелеса права проведения Олимпиады 2028 года маловероятно. Однако статус Солт-Лейк-Сити как места проведения зимней Олимпиады 2034 года в этом случае будет под вопросом.

«Акт Родченкова» был принят в 2020 году. Он предоставил американским властям широчайшие полномочия для преследования лиц, причастных к распространению допинга. Закон носит имя Григория Родченкова, экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, сбежавшего в США.

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