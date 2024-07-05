Появились инсайды о возвращении Трусовой в большой спорт

Серебряный призер Олимпиады в Пекине, «королева квадов», фигуристка Александра Трусова в сентябре планирует выступить на контрольных прокатах сборной России. Это можно считать возобновлением спортивной карьеры.

Окончательное решение относительно выступлений 20-летней фигуристки на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято позднее по результатам летней подготовки, сообщил РИА Новости источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Решение возобновить карьеру показывает ее непреклонную волю добиться поставленных целей — признания на международном уровне», — прокомментировал агент Трусовой Алексей Николаев «Матч ТВ».

Фигуристка в телеграм-канале отреагировала, что Николаев — больше не ее агент, но информацию о возвращении в большой спорт опровергать не стала.

Трусова не выступает на турнирах с 2022 года, она катается в шоу, занимается личной жизнью. В июне она объявила о помолвке с фигуристом Макаром Игнатовым.