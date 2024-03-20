Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) окончательно определился с условиями участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

Церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые пройдет вне стадиона, 10 500 спортсменов сядут в лодки и проплывут через центр Парижа по реке Сене на глазах сотен тысяч зрителей. Атлеты из России и Белоруссии смогут принять в ней участие только в качестве зрителей, приводит ТАСС решение МОК.

«Российские и белорусские олимпийцы не примут участия в параде спортсменов. Это решение было принято единогласно. Но у них будет возможность присутствовать на церемонии открытия Игр», — сказал журналистам представитель МОК Джеймс Маклауд

Зато кандидатов на участие в Олимпийских играх из России и Белоруссии решили не заставлять подписывать декларации с осуждением специальной военной операции.

По подсчетам МОК, на Игры-2024 смогут приехать не более 83 спортсменов из России и Белоруссии (55 россиян и 28 белорусов). На Олимпиаде в Токио их было 434 человека (330 россиян и 104 белоруса), что в 5,2 раза больше, чем ожидается в Париже. Пока на Олимпиаду-2024 квалифицировалось 12 россиян и 7 белорусов.