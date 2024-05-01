НАВЕРХ

ХК «Сибирь» определился с новым главным тренером

Источник:
Sibnet.ru
247 0
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» возглавит бывший тренер клуба их ВХЛ 48-летний Вадим Епанчинцев.

Епанчинцев — воспитанник орского хоккея. В игровой карьере выступал за «Южный Урал», «Спартак» (Москва), «Кливленд Ламберджэкс», «Хэмптон-Роудс Эдмирал», «Металлург» (Новокузнецк), «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Атлант», «Нефтехимик».

В тренерской карьере высшие достижениями стали выход «Спартака» в плей-офф КХЛ, а в ВХЛ «Югра» под его руководством стала обладателем Кубка Петрова в сезоне 2020/2021.

Контракт между ХК «Сибирь» и Вадимом Епанчинцевым заключен на два года.

Еще по теме
Финалист Кубка Стэнли покинул хоккейную «Сибирь»
ХК «Автомобилист» продлил контракт с главным тренером еще на год
Определился обладатель Кубка Гагарина
Бобровский совершил «невозможный» сейв в матче плей-офф НХЛ
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Полуфинальный матч между «Динамо» (Москва) и «Локомотивом» (Калининградская область)
Волейбольное «Динамо» обвинило «Локомотив» в пропаганде ЛГБТ
16.04.2024 15:21
Олимпийский флаг
Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не рады в городе
31.03.2024 13:56
Олимпийские игры во Франции
МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады
20.03.2024 09:09
Фигуристка Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе
Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений за слова о таблетке
13.03.2024 18:27
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
43
Россия расширит буферную зону из‑за поставок Киеву ATACMS
38
ВСУ по требованию США отвели танки Abrams в тыл
24
Блинкен пригрозил Китаю за сотрудничество с Россией
18
Одежда заключенных станет менее мрачной
17
Песков заявил, что участь Зеленского предрешена