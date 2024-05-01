ХК «Сибирь» определился с новым главным тренером

Хоккейный клуб «Сибирь» возглавит бывший тренер клуба их ВХЛ 48-летний Вадим Епанчинцев.

Епанчинцев — воспитанник орского хоккея. В игровой карьере выступал за «Южный Урал», «Спартак» (Москва), «Кливленд Ламберджэкс», «Хэмптон-Роудс Эдмирал», «Металлург» (Новокузнецк), «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Атлант», «Нефтехимик».

В тренерской карьере высшие достижениями стали выход «Спартака» в плей-офф КХЛ, а в ВХЛ «Югра» под его руководством стала обладателем Кубка Петрова в сезоне 2020/2021.

Контракт между ХК «Сибирь» и Вадимом Епанчинцевым заключен на два года.