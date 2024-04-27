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Российские военные получили снайперские винтовки МЦ-566

Источник:
Sibnet.ru
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Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил подразделениям Вооруженных сил России партию новейших снайперских винтовок МЦ-566, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что разработанные холдингом винтовки МЦ-566 под распространенный патрон 7,62х51 миллиметра хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации на Украине. Они позволяют эффективно решать огневые задачи.

Снайперская винтовка МЦ 566 является полностью оригинальной российской разработкой. По показателю кучности стрельбы винтовка является одной из лучших в России — он составляет до 0,5 угловой минуты.

Такая кучность стрельбы означает, что выстрел отклонится максимум на 1,27 сантиметра от точки прицеливания на дистанции 91,44 метра (100 ярдов).

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