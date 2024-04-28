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Посол Литвы намекнул на уничтожение Крымского моста

Источник:
Sibnet.ru
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Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту.

Линкявичюс опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — написал он.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ выразил уверенность, что тот еще пожалеет.

«Похоже на то, что твит Радослава Сикорского (нынешнего главы МИД Польши) по диверсии на "Северных потоках", который он трусливо удалил позднее, вдохновляет балтийских собачонок США. Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют о всех подобных ляпах», — ответил Полянский.

Осенью 2022 года Сикорский в соцсетях поблагодарил США за повреждение газопровода «Северный поток», сопроводив запись фотографией с места аварии.

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Политика #Мир
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