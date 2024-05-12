Президент России Владимир Путин выигрывает в конфликте на Украине, психологически он уже победил, считает обозреватель немецкого издания Die Welt Даниэль-Дилан Бемер.

«У Украины заканчиваются военнослужащие. Снижение боевого духа объясняется также посредственной поддержкой со стороны Германии. Многие молодые украинцы спрашивают себя, почему они должны умирать в вооруженном конфликте, в котором не могут выиграть», — пишет Бемер.

По его словам, моральный дух украинцев низок как никогда, мужчины призывного возраста бегут из страны. Тогда как в начале конфликта сотни тысяч украинских добровольцев толпились перед украинскими призывными пунктами.

Бемер объясняет проблемы Киева слабой западной поддержкой. Больше всего обозреватель винит канцлера Германии Олафа Шольца, который отказался передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

«С помощью немецких ракет Taurus Украина могла бы уничтожить те российские авиабазы, с которых бомбардировщики вылетают на уничтожение беззащитных украинских призывников», — уверен немецкий обозреватель.