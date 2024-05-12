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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Die Welt констатировала психологическую победу Путина

Источник:
Die Welt
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Президент России Владимир Путин выигрывает в конфликте на Украине, психологически он уже победил, считает обозреватель немецкого издания Die Welt Даниэль-Дилан Бемер.

«У Украины заканчиваются военнослужащие. Снижение боевого духа объясняется также посредственной поддержкой со стороны Германии. Многие молодые украинцы спрашивают себя, почему они должны умирать в вооруженном конфликте, в котором не могут выиграть», — пишет Бемер.

По его словам, моральный дух украинцев низок как никогда, мужчины призывного возраста бегут из страны. Тогда как в начале конфликта сотни тысяч украинских добровольцев толпились перед украинскими призывными пунктами.

Бемер объясняет проблемы Киева слабой западной поддержкой. Больше всего обозреватель винит канцлера Германии Олафа Шольца, который отказался передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

«С помощью немецких ракет Taurus Украина могла бы уничтожить те российские авиабазы, с которых бомбардировщики вылетают на уничтожение беззащитных украинских призывников», — уверен немецкий обозреватель.


Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...