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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пушков посоветовал Макрону прикусить язык после слов о России

Источник:
РИА Новости
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Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля о сдерживании России.

Макрон накануне заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва «зайдет слишком далеко» в конфликте на Украине. Также он вновь не исключил возможность отправки французских войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — приводит РИА Новости слова Пушкова.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...