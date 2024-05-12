Пушков посоветовал Макрону прикусить язык после слов о России

Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля о сдерживании России.

Макрон накануне заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва «зайдет слишком далеко» в конфликте на Украине. Также он вновь не исключил возможность отправки французских войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — приводит РИА Новости слова Пушкова.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.