Евросоюз согласовал проект гарантий безопасности для Украины

Послы 27 стран Европейского союза согласовали конфиденциальный проект, описывающий гарантии безопасности для Украины.

Согласно тексту документа, Евросоюз обязывается предоставлять Украине консультации в течение суток в случае агрессии против государства, однако прямое участие солдат стран ЕС в конфликте исключается, пишет газета Welt.

Проект также предусматривает, что размер фонда помощи Украине в 2024 году достигнет 5 миллиардов евро, в будущем он может быть расширен в зависимости от нужд украинской армии и возможностей стран Европейского союза.

Брюссель обещает поставки вооружения, обучение солдат, оказание помощи в реформировании сектора безопасности Украины и противодействии гибридным угрозам. Ожидается, что гарантии будут работать до момента вступления Украины в ЕС и НАТО.

Пока только семь государств Европейского союза согласились предоставить Украине гарантии безопасности: Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия. К ним присоединилась вышедшая из ЕС Великобритания.

Восемь стран отказались заключать соглашение, среди них — Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта. Официально гарантии планируется предоставить до начала июля.