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Евросоюз согласовал проект гарантий безопасности для Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Послы 27 стран Европейского союза согласовали конфиденциальный проект, описывающий гарантии безопасности для Украины.

Согласно тексту документа, Евросоюз обязывается предоставлять Украине консультации в течение суток в случае агрессии против государства, однако прямое участие солдат стран ЕС в конфликте исключается, пишет газета Welt.

Проект также предусматривает, что размер фонда помощи Украине в 2024 году достигнет 5 миллиардов евро, в будущем он может быть расширен в зависимости от нужд украинской армии и возможностей стран Европейского союза.

Брюссель обещает поставки вооружения, обучение солдат, оказание помощи в реформировании сектора безопасности Украины и противодействии гибридным угрозам. Ожидается, что гарантии будут работать до момента вступления Украины в ЕС и НАТО.

Пока только семь государств Европейского союза согласились предоставить Украине гарантии безопасности: Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия. К ним присоединилась вышедшая из ЕС Великобритания.

Восемь стран отказались заключать соглашение, среди них — Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта. Официально гарантии планируется предоставить до начала июля.

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Топ комментариев

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...