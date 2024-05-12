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Кандидатуры на посты вице-премьеров и министров поступили в Думу

Источник:
Sibnet.ru
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Кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров поступили в Государственную думу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского парламента.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — сказано в сообщении.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил организовать обсуждение поступивших кандидатур. Расширенные заседания комитетов ГД пройдут в воскресенье, 12 мая, с 12.00 до 18.00 мск. Каждому из кандидатов необходимо будет представить программу основных направлений своей деятельности.

По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения в совет Госдумы.

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nicollaich

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Asd10

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mosquito__2010

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