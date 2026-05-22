Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к главам стран СНГ

Президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 75% респондентов, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, где доверие россиян к президенту растет на всем протяжении наблюдений. Максимальную симпатию проявляют опрошенные «поколения оттепели» — родившиеся до 1947 года — 93%.

Второе место в рейтинге занял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — за него высказались 25% россиян. Следом идет глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 8%.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян набрал 7%. Его кандидатуру чаще всего выбирала молодежь, родившаяся после 2001 года.

Доверие к главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, по данным опроса, с 2018 года снизилось с 14% до 5%.

«Оценки складываются из нескольких составляющих. Это информационное присутствие — насколько часто человек слышит о самом руководителе и о стране, которую он возглавляет. Это тональность этой информации — связывается ли имя лидера с сотрудничеством и предсказуемостью или, напротив, с дистанцированием. Это и общее отношение к стране. И, наконец, текущая повестка», — прокомментировал ВЦИОМ.