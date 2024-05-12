Мишустин предложил новый состав правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

Так, вместо Андрея Белоусова, который перейдет на новое место работы, первым вице-премьером предлагается назначить Дениса Мантурова. В прошлом составе кабмина Мантуров был вице-премьером и главой Минпромторга.

Министром промышленности и торговли предложено назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев выдвинут на пост министра спорта, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — на должность министра энергетики.

Вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева. На должности руководителя Минсельхоза его должна сменить замминистра Оксана Лут.

На должность вице-премьера по транспорту выдвинут Виталий Савельев, возглавляющий Минтранс. Министерство транспорта в случае одобрения Госдумой возглавит губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ожидается, что свои посты в новом правительстве сохранят вице-премьеры Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко.

Кроме этого, на постах останутся Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).