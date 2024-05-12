НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мишустин предложил новый состав правительства

Источник:
Sibnet.ru
188 0

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

Так, вместо Андрея Белоусова, который перейдет на новое место работы, первым вице-премьером предлагается назначить Дениса Мантурова. В прошлом составе кабмина Мантуров был вице-премьером и главой Минпромторга.

Министром промышленности и торговли предложено назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев выдвинут на пост министра спорта, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — на должность министра энергетики.

Вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, Мишустин предложил назначить Дмитрия Патрушева. На должности руководителя Минсельхоза его должна сменить замминистра Оксана Лут.

На должность вице-премьера по транспорту выдвинут Виталий Савельев, возглавляющий Минтранс. Министерство транспорта в случае одобрения Госдумой возглавит губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ожидается, что свои посты в новом правительстве сохранят вице-премьеры Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко.

Кроме этого, на постах останутся Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Еще по теме
Мишустин получит десять заместителей
Племянник Кадырова получил орден от Путина
Путин назначил Мишустина премьером
Госдума утвердила Мишустина премьер-министром
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Собчак сравнила костюмы женщин‑депутатов с нарядами на Met Gala
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...