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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров ответил на угрозы Запада победить Россию на поле боя

Источник:
РБК
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Конференция по урегулированию российско-украинского конфликта в Швейцарии сводится к формулированию ультиматума в адрес России, заявил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров в Совете Федерации.

«[Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель сказал, что мы готовимся к конференции в Женеве и это мероприятие будет посвящено формуле Зеленского, все остальные инициативы исчезнут, сказал он, решая опять-таки за остальных. Поэтому если Запад хочет биться на поле боя — пожалуйста», — цитирует РБК Лаврова.

И.о. министра привел в пример и слова финского президента Александра Стубба, который назвал швейцарскую конференцию важным шагом на пути победы над Россией и ее ослабления для предотвращения будущих угроз.

«Швейцария как место проведения мирных переговоров уже не очень годится. Раньше она действительно была мирной страной и на ее территории проводились различные конференции, поскольку эта нейтральная площадка была удобна всем. Сейчас Швейцария однозначно встала на сторону Украины», — резюмировал глава российского МИДа.

Мирная конференция по Украине запланирована на 15–16 июня, она пройдет в швейцарском Бюргенштоке. Россию туда не пригласили. По задумке президента Украины Владимира Зеленского, российская делегация будет приглашена позднее, чтобы принять согласованный мирный план.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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