Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее

Житель Челябинской области, купивший один-единственный лотерейный билет в мобильном приложении, выиграл 607 032 698 рублей, сообщает пресс-служба «Спортлото».

Невероятная удача улыбнулась россиянину в лотерее «4 из 20». Чтобы получить в ней суперприз, необходимо угадать по четыре числа в двух игровых полях.

«С нетерпением ждем героя в лотерейном центре, чтобы узнать, как ему удалось угадать комбинацию и на что он планирует потратить огромный выигрыш!», — говорится в сообщении.

Это рекордная для России сумма выигрыша среди числовых лотерей. До этого рекорд принадлежал жителю Пермского края, который в 2020 году выиграл 545 миллионов рублей.