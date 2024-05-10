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Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Челябинской области, купивший один-единственный лотерейный билет в мобильном приложении, выиграл 607 032 698 рублей, сообщает пресс-служба «Спортлото».

Невероятная удача улыбнулась россиянину в лотерее «4 из 20». Чтобы получить в ней суперприз, необходимо угадать по четыре числа в двух игровых полях.

«С нетерпением ждем героя в лотерейном центре, чтобы узнать, как ему удалось угадать комбинацию и на что он планирует потратить огромный выигрыш!», — говорится в сообщении.

Это рекордная для России сумма выигрыша среди числовых лотерей. До этого рекорд принадлежал жителю Пермского края, который в 2020 году выиграл 545 миллионов рублей.

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-CIIAPTAK-

С Днем Победы!!!Ура товарищи!!!

Asd10

А что ты знаешь о связях России и Армении? О истории взаимоотношений? О армянской диаспоре в России?...

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

Я бы с тобой поспорил, но какой смысл дискутировать со слепоглухонемым кротом роющим исключительно вертикально...