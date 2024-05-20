Стоимость золота побила исторический рекорд

Стоимость золота в ходе торгов на бирже обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки 2 450 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Поддержку котировкам оказывают ожидания снижений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, усилившиеся после выхода новых статистических данных о замедление инфляции, приводит «Интерфакс» мнение экспертов.

Кроме того, трейдеры обратили повышенное внимание на защитные активы после новостей о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси при крушении вертолета, в связи с которой выросла политическая неопределенность на Ближнем Востоке.