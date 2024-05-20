НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Богатых россиян обложат прогрессивным налогом

Источник:
ТАСС
283 1

Предложения по изменению налогообложения в России коснутся только граждан с высокими доходами, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, параметры изменения начисления налога на доходы физических лиц для разных категорий доходов еще прорабатываются, но уже сейчас можно сказать, что повышение налога не должно затронуть большинство граждан.

Силуанов подчеркнул, что цель изменений налоговой системы — снижение неравенства как между гражданами, так и между регионами. В частности, необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми.

В случае изменения ставок НДФЛ дополнительные средства должны быть «окрашены» и направлены на социальное развитие и решение важнейших социальных проблем, отметил министр.

Еще по теме
Россиян призвали сдавать монеты в банки
Стоимость золота побила исторический рекорд
Экономист посоветовала семь способов сохранения средств
Фондовые рынки по всему миру бьют рекорды
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков
Сбежавших из России артистов назвали 10 сортом на Западе
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Обсуждение (1)
Картина дня
Киев признал необходимость переговоров с Россией
Песков напомнил слова Путина о легитимности Зеленского
Богатых россиян обложат прогрессивным налогом
Российские войска взяли населенный пункт Белогоровка в ЛНР
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
38
Украинские военкоматы начнут вручать повестки круглосуточно
20
Shaman получил премию Минобороны России
20
Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео
18
Россия и Китай начнут совместную экспансию Луны
17
Россия отразила ночную атаку более 100 украинских дронов