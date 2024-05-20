Богатых россиян обложат прогрессивным налогом

Предложения по изменению налогообложения в России коснутся только граждан с высокими доходами, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, параметры изменения начисления налога на доходы физических лиц для разных категорий доходов еще прорабатываются, но уже сейчас можно сказать, что повышение налога не должно затронуть большинство граждан.

Силуанов подчеркнул, что цель изменений налоговой системы — снижение неравенства как между гражданами, так и между регионами. В частности, необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми.

В случае изменения ставок НДФЛ дополнительные средства должны быть «окрашены» и направлены на социальное развитие и решение важнейших социальных проблем, отметил министр.