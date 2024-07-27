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Банки Китая отказались принимать юани из России

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские банки стали негласно делить юань на «чистый» и «грязный», под последним они подразумевают валюту, связанную с Россией.

При этом «грязным» считают любой юань с российским следом. Так, банки в Китае могут отказаться от операции с юанем, если есть подозрения, что он был использован в сделке с российскими юридическими или физическими лицами, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Например, один из банков заявил о нежелании принимать юани, купленные на Московской бирже, которая на тот момент уже попала под западные санкции. Аналитики допускают, что в ближайшее время банки Китая начнут запрашивать у импортеров доказательства покупки юаня на не попавших под санкции площадках.

Импортеры могут решить проблему, покупая «чистый» юань, однако он стоит дороже. Также возможно использовать систему на основе взаимозачета требований и обязательств между контрагентами в разных юрисдикциях, для чего нужно вовлекать в процесс сторонних операторов.

Проблемы с российско-китайскими платежами усугубляются в течение всего года на фоне ужесточения западных санкций. В частности, в июне США ввели ограничительные меры в отношении Московской биржи.

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Топ комментариев

Danilon

Более того, коэффициент и дальше будет стремительно снижаться. И эту тенденцию как раз Путин то и усилил....

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000

c2h5oh76

Ты за кого воюешь Сашка монгольский? Я смотрю ты врагами восторгаешься

Asd10

Ты бы аккуратнее... Своим же ядом можешь захлебнуться. Дымятся шаровары то?? 🤔